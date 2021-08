Zu einem Wunschkonzert unter dem Titel „Best of Klaviator“ holt der Verein Kukuk – Kunst und Kultur in Kandel – den Musikkabarettisten Lars Reichow am 28. Oktober um 19 Uhr in die örtliche Bienwaldhalle. Lars Reichow, geboren 1964 in Mainz, wurde vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Auch als Radio- und Fernsehmoderator ist er gefragt. Im neuen Programm will er die ganze Bandbreite seines künstlerischen Potenzials als Kabarettist, Comedian, Pianist und Sänger zeigen. Und Haltung: mit klaren Worten gegen Nationalismus, Rassismus und für ein weltoffenes Denken und Handeln. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.pfalzshow.de/kukuk.