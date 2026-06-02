Sturmböen, Starkregen und Hagel: Heute zieht eine Gewitterlinie über Baden-Württemberg. Wo es besonders heftig wird und wann die Sonne wieder rauskommt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Es könnte ungemütlich werden: Für Baden-Württemberg kündigt sich eine markante Gewitterlage an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet der Vorhersage zufolge für heute teils mit starken Gewittern, örtlich sogar mit Unwettern – besonders im südlichen Schwarzwald und im Südosten bis Richtung Alpenrand.

Der Tag startet laut einem DWD-Meteorologen zunächst noch freundlich mit 21 bis 26 Grad. Von Westen her ziehe aber eine Kaltfront her, bis zum späten Nachmittag steige die Gewittergefahr im ganzen Land. Vereinzelt seien Unwetter möglich mit dicken Hagelkörnern und ordentlichen Windböen.

Auch Mittwoch und Donnerstag bleibt es wechselhaft

Am Mittwoch soll es unbeständig bleiben, vor allem am Nachmittag seien erneut einzelne Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen erreichten dann nur noch 16 bis 22 Grad. Auch am Donnerstag dürfte es der Vorhersage zufolge unbeständig weitergehen. Erst in der kommenden Woche sei möglicherweise mit einem neuen Hoch zu rechnen.