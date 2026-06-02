Mit speziellen Kameras geht die Polizei in Rheinland-Pfalz auf die Jagd nach Handysündern am Steuer. Auch in Baden-Württemberg wird der Einsatz geprüft. Kommen die neuen Blitzer bald?

Stuttgart (dpa/lsw) - Mal kurz während der Fahrt aufs Handy geschaut: Das kann im Straßenverkehr schnell teuer werden - und sehr gefährlich. Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums war Ablenkung am Steuer die Ursache für knapp ein Zehntel aller tödlichen Unfälle im Südwesten.

Mit sogenannten Handyblitzern könnte die Polizei in Baden-Württemberg bald ein neues Hilfsmittel bekommen, um Handysünder zu erwischen. Im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU haben beide Parteien verabredet, dass der Einsatz der Technik geprüft werden soll. Einer Sprecherin des Innenministeriums zufolge soll dabei auch geschaut werden, welche rechtlichen Grundlagen nötig wären, um die Technik im Südwesten einzusetzen.

Kameras filmen von Brücken

Im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz werden die sogenannten Monocams bereits eingesetzt. Dort gibt es seit März 2025 eine Rechtsgrundlage für die Handyblitzer. Die Kamera filmt passierende Autofahrer von erhöhten Positionen, wie etwa Autobahnbrücken. Schilder am Straßenrand weisen darauf hin.

Erkennt die Künstliche Intelligenz des Systems ein Handy in der Hand, wird ein Foto gespeichert. Polizisten überprüfen später, ob tatsächlich eine illegale Handynutzung vorliegt. Ist keine Smartphone-Nutzung zu erkennen, werden die Daten gelöscht.

Bei einem ersten Test des niederländischen Systems 2022 waren laut rheinland-pfälzischem Innenministerium innerhalb von 90 Tagen mehr als 1.200 Autofahrende auf Autobahnen in Mainz und Trier festgestellt worden, die ein mobiles Gerät in der Hand hatten. Das Bundesland erhofft sich durch die Technik eine abschreckende Wirkung.

Im Südwesten wurden die Kameras bislang noch nicht getestet, so die Sprecherin des Innenministeriums. Und allzu schnell müssen Autofahrer mit den neuen Blitzern offenbar auch nicht rechnen. «Ein genauer Zeithorizont, bis wann die Prüfung abgeschlossen sein wird, kann noch nicht beziffert werden», teilte die Sprecherin mit.

ADAC: Handy ist eine wichtige Unfallursache

Der ADAC ist grundsätzlich offen für die neue Technik. «Wer sein Smartphone oder andere elektronische Geräte während der Fahrt benutzt, gefährdet sich und andere», sagte ein Sprecher des ADAC Württemberg. Telefonieren oder das Verschicken von Textnachrichten gelte als eine der wesentlichen Unfallursachen.

Damit Handyverstöße effektiv geahndet werden könnten, sei eine hohe Kontrolldichte notwendig. «Nur wenn das Entdeckungsrisiko groß genug ist, entfalten Sanktionen eine abschreckende Wirkung.» Dabei könnten auch Handyblitzer helfen. Wie bei allen Überwachungen mit Kameras sei es aber wichtig, dass dem Datenschutz ein hoher Wert beigemessen werde.

Experten sehen Rheinland-Pfalz als Vorbild

Ähnlich sieht das der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR), dessen Ziel es ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit zu fördern. Er unterstützt die Idee, Monocams bundesweit einzusetzen. «Der Blick gehört auf die Straße, nicht aufs Handy», sagte dessen Präsident Manfred Wirsch. «Wer sich nicht selbst daran hält, den kann die Überwachung per Monocam sehr wirksam daran erinnern.» Rheinland-Pfalz sei ein Vorbild.

Zu 200 Mitgliedsorganisationen des DVR gehören unter anderem Ministerien in den Ländern und dem Bund, Unfallversicherungsträger, die Deutsche Verkehrswacht und Automobilclubs, Automobilhersteller und Gewerkschaften.

Griff zum Handy kann teuer werden

Wer mit dem Handy am Steuer erwischt wird, muss in Deutschland mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Gefährdet der Fahrer dabei andere Verkehrsteilnehmer, erhöht sich das Bußgeld auf 150 Euro; bei einer Sachbeschädigung auf 200 Euro. In beiden Fällen kommen zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot hinzu.

Für Fahranfänger in der Probezeit gilt ein Handyverstoß als schwerwiegender Verstoß. Sie müssen mit einer Verlängerung der Probezeit um zwei Jahre und der Teilnahme an einem Aufbauseminar rechnen.

Handy lenkt oft ab

Denn tragische Beispiele für fatale Ablenkung gibt es viele: Laut Unfallstatistik passieren rund zehn Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle auf baden-württembergischen Straßen, weil der Mensch etwa am Steuer oder auf dem Fahrrad abgelenkt war. Das Mobiltelefon ist da als Grund oft dabei, aber auch Essen, Trinken oder Rauchen. «Das macht deutlich, wie wichtig es ist, konzentriert zu bleiben», warnt das Innenministerium in seiner jüngsten Statistik.