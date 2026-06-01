Ein Mann meldet, eine Frau sei auf einer Bodensee-Fähre über Bord gegangen. Nun wurde eine Leiche gefunden. Viele Fragen sind noch offen.

Konstanz (dpa/lsw) - Nach einer großen Suchaktion auf dem Bodensee ist eine Leiche gefunden worden. Die Rettungskräfte waren nach einem Notruf von einer Fähre auf der Überfahrt von Meersburg nach Konstanz ausgerückt, um nach einer angeblich über Bord gegangenen Person zu suchen. Ob es sich bei dem Fund um die Person handelt, sei völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche sei noch nicht identifiziert worden.

Passagier will Frau an Reling gesehen haben

Ein Mann will laut Wasserschutzpolizei am späten Sonntagabend bemerkt haben, dass eine Frau über Bord gegangen war. Er hatte sie demnach an einer Reling stehen sehen. Als er sich umgedreht habe, habe er ein Klatschen gehört.

Neun Boote, mehrere Drohnen und ein Spürhund hatten stundenlang nach der Frau gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Wasserspürhund wurden eingesetzt. Die Polizei hatte zunächst Entwarnung gegeben und von einer Wahrnehmungstäuschung als Auslöser für die Suche gesprochen. Ob die gefundene Leiche im Zusammenhang mit dem Notruf stehe, werde nun ermittelt, sagte der Polizeisprecher.