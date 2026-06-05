Friedhofsglocke gestohlen

Metalldiebe haben in einem kleinen Ort die Glocke der Friedhofskapelle gestohlen. Sie schlugen dabei nicht zum ersten Mal in dem Ort zu - und sind Teil eines größeren Problems.

Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) - Hildegard Landwehr schaut hinauf zum Turm. Und dort, wo sonst der Klang Abschied nimmt, ist nur Leere. «Das kann eigentlich gar nicht sein, das ist unglaublich», sagt sie leise. Die Glocke der Friedhofskapelle in Edingen-Neckarhausen ist verschwunden. Metalldiebe haben sie in einem nächtlichen Beutezug gestohlen – ein Stück Geschichte, das zwei Weltkriege überlebt hat. «Ich kann mir keine Beerdigung ohne Glockengeläut vorstellen», meint Landwehr.

Lange habe die Glocke vom ursprünglichen Rathaus geschlagen, sagt Bürgermeister Florian König. In den 1960er Jahren sei sie dann auf die Kapelle umgesetzt worden. «Wir gehen davon aus, dass die Ende des 18. Jahrhunderts gefertigt wurde», sagt König weiter. Der Name des Glockenmachers stehe auf dem Metall - und der sei bereits 1819 gestorben. Zuvor hatten mehrere Medien über den Diebstahl berichtet.

Friedhöfe im ganzen Land im Visier

Ein Einzelfall ist der Glockendiebstahl im Rhein-Neckar-Kreis nicht. Egal, ob Grabschalen, Blumenvasen, Statuen oder ganze Kreuze - Metalldiebe ziehen in Baden-Württemberg nicht nur über Baustellen und Bahntrassen her, sondern auch über Friedhöfe im ganzen Land. Und meist bleiben sie unerkannt: Denn laut Landeskriminalamt wurde im vergangenen Jahr nur rund ein Drittel der Buntmetalldiebstähle aufgeklärt.

Für die Menschen geht es um Gefühle, für die Täter geht es einzig ums Material: Eisen oder Stahl, Kupfer oder Bronze. Die Raubzüge würden generalstabsmäßig geplant, Friedhöfe vorher ausgekundschaftet, sagt Tobias Pehle vom Kuratorium Immaterielles Erbe Friedhofskultur. «Würde in ein Museum eingebrochen, dann wäre der Aufschrei viel größer.» Dabei sei eine Grabschändung so, «als würde in ein Wohnzimmer eingebrochen».

Über 100 Kilogramm - auf dem Schrägdach heruntergelassen

Diebe haben vergangene Woche nachts die Glocke aus der Friedhofskapelle in Edingen gestohlen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Wie groß die Edinger Friedhofsglocke ist, aus welchem Metall sie besteht und wie viel sie wert ist, kann die Gemeinde nicht sagen. «Wir haben uns ehrlich gesagt nicht damit auseinandergesetzt, dass jemand so viel kriminelle Energie aufwendet, eine Glocke von einem Glockenturm runterzuholen», sagt König. «Weil einfach der Aufwand zum Ertrag, der damit erlösbar ist, glaube ich, in keinem Verhältnis steht.»

In Edingen-Neckarhausen geht die Polizei von mehr als einem Glockendieb aus. Sie schätzt das Gewicht der gestohlenen Glocke auf mehr als 100 Kilogramm. Die Täter hätten den Klöppel zunächst ausgebaut, der mit einem Metallträger befestigt war. «Dann wurde die Glocke über das Schrägdach heruntergelassen», sagt ein Sprecher. Es gebe bereits mehrere Hinweise.

Friedhofsbesucherin Hildegard Landwehr ist schockiert über den Diebstahl der Glocke. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Skulptur, Dach, Blitzableiter - die Gemeinde als Zielscheibe

Hildegard Landwehr ist nicht die Einzige, die in Edingen-Neckarhausen fassungslos auf den leeren Turm schaut. «Friedhofsgegenstände zu stehlen, das ist absolut verwerflich und abscheulich», sagt Bürgermeister Königs Stellvertreter Dietrich Herold. Er spricht von Pietätlosigkeit und verletzten Gefühlen der Trauernden. «Friedhofsdiebstähle sind so ziemlich das Gemeinste, was man sich bei Eigentumsdelikten vorstellen kann.»

Die 14.000-Einwohner-Gemeinde traf es in den vergangenen Wochen gleich mehrfach: Auf dem Friedhof im Ortsteil Neckarhausen wurde eine menschengroße Frauenskulptur aus Bronze aus ihrer Verankerung gebrochen. Materialwert: 400 bis 600 Euro. Der ideelle Wert sei schwer zu bemessen - mehrere Tausend Euro in jedem Fall. «Dass sie künstlerisch wertvoll ist, ist, glaube ich, auch jedem Kunstbanausen bewusst.»

20.000 Euro Schaden am Freizeitbad

Kurz nach der Skulptur deckten Diebe auch noch das gemeinsame Dach des Freizeitbades in Neckarhausen sowie der angrenzenden Mehrzweckhalle teilweise ab, indem sie mehrere Kupferplatten entfernten. An der Halle rissen sie zudem Teile des Blitzableiters sowie Kupferrohre ab. Der Schaden liege hier allein bei mehr als 20.000 Euro.

«Das ist ein professionelles, hoch destruktives Vorgehen von Kriminellen, die auf Schaden keine Rücksicht nehmen», sagt der Bürgermeister. Der Schaden am Dach der Friedhofskapelle sei noch nicht beziffert. «Ich hoffe, dass der noch im überschaubaren vierstelligen Bereich bleibt.»

Die Gemeinde hofft auf die Rückkehr der Glocke

Klar ist für die Gemeinde: Es soll wieder eine Glocke auf der Kapelle geben - so oder so. «Das gehört für uns zum christlichen Glauben dazu, dass bei Begräbnissen Kirchenglocken läuten», sagt König. Die Gemeinde hat schon Kontakt mit einem Glockenbauer aufgenommen. Aber König hat auch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die alte Glocke zurückkommt. Sie sei gut zu identifizieren. «Wir werden Schrottplätze anschreiben, Schrotthändler.» Damit die Gemeinde auch informiert werde, sollte die Glocke irgendwo angeboten werden.

Bis dahin wird es stiller bleiben auf dem Friedhof in Edingen-Neckarhausen. So wie Hildegard Landwehr es sich eigentlich nicht vorstellen kann.