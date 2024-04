Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Yannick Scherthan ist überzeugter Pfälzer und bekennender Romantiker. Als Fotograf legt er davon Zeugnis ab in schwärmerischen Landschaftsaufnahmen seiner Heimat, Deutschland und der Welt ab. Am Freitag stellt er seinen neuen Bildband in der Buchhandlung Thalia in Landau vor.

„Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht“ – Der Seufzer, den der Dichter Heinrich Heine vor über 200 Jahren aus Verzweiflung über die politischen