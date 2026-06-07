Baden-Württemberg Diebe stehlen Hunderte Kilo schweren Tresor aus Goldschmiede

Polizei Symbolbild
Nach dem Diebstahl sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild)

Diebe brechen in eine Goldschmiede ein. Statt nur kleinen Schmuck mitzunehmen, packen sie direkt den ganzen Tresor ein.

Simmershofen (dpa) - Einen mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor haben Diebe aus einer Goldschmiede in Mittelfranken, nahe der Grenze zu Baden-Württemberg gestohlen. In dem Panzerschrank waren laut Polizei diverse Wertgegenstände gelagert. Zudem haben die Diebe am Samstag auch weiteren Schmuck geklaut, der nicht in dem Tresor weggeschlossen war. Insgesamt schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

Wie die Diebe den schweren Metallschrank abtransportieren konnten, ist auch der Polizei ein Rätsel. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die an der Goldschmiede in Simmershofen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) etwas Verdächtiges beobachtet haben. Zu weiteren Details des Tathergangs, etwa wie die Täter zu dem Tresor gelangt waren, wollte ein Polizeisprecher sich nicht äußern.

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