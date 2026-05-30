Die wichtigste Verbindung zwischen Deutschland und Italien wird wieder freigegeben. Die Polizei zieht vorerst eine positive Bilanz. Wie stark rollt die Verkehrswelle nun an?

Matrei am Brenner (dpa) - Die Sperre der Brennerautobahn im österreichischen Bundesland Tirol ist nach einer Demonstration aufgehoben worden. «Alle Spuren sind wieder offen», sagte ein Sprecher des Autobahnbetreibers Asfinag am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Der Brenner-Pass an der Grenze zwischen Österreich und Italien war seit dem Vormittag wegen eines Protests gegen die hohe Verkehrsbelastung blockiert. Auch auf italienischer Seite war die Autobahn tagsüber wegen der Demonstration gesperrt. In Richtung Norden wurde der italienische Abschnitt Sterzing - Brenner ebenfalls wieder für den Leichtverkehr geöffnet. Die Freigabe für Lkw war für 20 Uhr geplant.

Besonders Sonntag wird mit starkem Verkehr gerechnet

Die Brenner-Autobahn ist die verkehrsreichste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Brenner-Route ist die wichtigste Straßenverbindung über die Alpen. Behörden und Verkehrsclubs hatten wegen der Sperre und wegen der Pfingstferien in Deutschland ein Verkehrschaos befürchtet. Staus in Tirol und auf alternativen Strecken blieben aber vorerst aus.

Der österreichische Autofahrerclub ÖAMTC rechnet jedoch damit, dass Reisende ihre aufgeschobenen Fahrten ab Samstagabend antreten. Besonders am Sonntag wird mit starkem Verkehr gerechnet.

Mehr als 200 Lkw am Transit gehindert

Die Warnungen vor einem Verkehrschaos haben offenbar gewirkt - nur wenige Autos auf der A8 in Richtung Österreich Foto: Felix Hörhager/dpa

Bürgermeister Karl Mühlsteiger erhofft sich von der Demonstration ein europaweites Signal gegen die Verkehrsflut. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Behörden in Tirol zogen eine positive vorläufige Bilanz des Demonstrations- und Blockadetags. Insgesamt seien 219 Lastwagen an der gesperrten Transitstrecke zurückgewiesen worden, hieß es von der Polizei.

Bei der Demonstration wird auch Kritik an Deutschland geäußert. Foto: Matthias Röder/dpa

Ungewohnte Szenerie am Brenner: Kein Verkehr - und daher stressfreies Bedienen der Gäste auf der anderen Straßenseite. Foto: Matthias Röder/dpa