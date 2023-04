Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Name klingt irgendwie düster: Black Sea Dahu – und ein Dahu ist ein geheimnisvolles Fabeltier, das aber nicht am Meer, sondern in den Bergen lebt. Das Unkonventionelle und Mysteriöse im Namen passt gut zu der Schweizer Alternative-Folk-Band, die Janine Cathrein mit ihren Geschwistern gegründet hat.

Janine Cathrein schrieb zuerst Gedichte. Dann entdeckte sie die Gitarre und vertonte ihre Lyrik. Das merkt man auch den Liedern an. Sie sind deutlich mehr als eine Abfolge von Strophen mit Chorus