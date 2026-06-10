Ohne Führerschein, aber mit viel Alkohol im Blut unterwegs: Die Autofahrt einer 40-Jährigen endet an einer roten Ampel – mit einem Zusammenstoß. Warum die Polizei stutzig wurde.

Weinheim (dpa/lsw) - Mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut hat eine Frau ohne Führerschein in Weinheim ( Rhein-Neckar-Kreis) einen Unfall gebaut. Die 40-Jährige übersah am Dienstag laut Polizei ein an einer roten Ampel wartendes Auto und fuhr mit ihrem Wagen auf.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Weil sie stark verzögert auf Fragen reagierte, führte die Polizei einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 3,06 Promille ergab. Verletzt wurde niemand. Die 40-Jährige muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.