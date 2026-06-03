Hochtief schafft den Sprung in den Dax - die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE dagegen rutscht eine Stufe tiefer. Was der Wechsel für Anleger und Fonds bedeutet.

Frankfurt/Zug (dpa) - Der Baukonzern Hochtiefsteigt zum ersten Mal in den deutschen Leitindex Daxauf. Das Essener Unternehmen verdrängt in Deutschlands wichtigstem Börsenindex zum 22. Juni den Volkswagen-Großaktionär Porsche Automobil Holding SE, der in den Nebenwerteindex MDaxfür mittelgroße Unternehmen absteigt, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx im schweizerischen Zug mitteilte.

Der Aufstieg von Hochtief kommt nach Ansicht von Experten nach einem starken Lauf der Aktie in den vergangenen Monaten nicht überraschend. Das Unternehmen profitiert demnach unter anderem vom Boom bei Rechenzentren, von Milliarden-Infrastrukturprogrammen sowie steigenden Verteidigungsausgaben in vielen Ländern.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax) vierteljährlich. In Kraft treten die aktuellen Änderungen am 22. Juni. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Im MDax der mittelgroßen Werte werden zudem die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor, des Chipzulieferers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec aufgenommen. Entfernt werden dafür neben dem Aufsteiger Hochtief die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy, des Werbevermarkters Ströer und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich. Diese werden stattdessen im SDax notiert.