Flammen lodern am Dachstuhl, Balkone stehen in Brand – was bisher über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Gmünd bekannt ist.

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Nach einem Brand in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis ist ein Mehrfamilienhaus unbewohnbar. Ein Bewohner wurde bei dem Feuer leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Demnach standen am Vormittag mehrere Balkone des Hauses in Brand. Das Feuer sei auf mindestens eine Wohnung und den Dachstuhl übergeschlagen, hieß es. Neun Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers im Haus, konnten aber zügig ins Freie gebracht werden, wie der Sprecher mitteilte. Eine leicht verletzte Person sei vor Ort vom Rettungsdienst behandelt worden. Die Gemeinde kümmere sich um eine alternative Unterbringung der Bewohner. Die Löscharbeiten am Dachstuhl dauern an.