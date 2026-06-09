Bei Grün über die Straße – und plötzlich trifft ein Auto eine Seniorin. Sie wird vier Meter weit geschleudert und verletzt sich schwer.

Rastatt (dpa/lsw) - Eine 82-jährige Fußgängerin ist in Rastatt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Fußgängerin am Montagvormittag bei Grün die Straße überqueren. Ein 72-jähriger Autofahrer habe die 82-Jährige beim Linksabbiegen bei ebenfalls grüner Ampel übersehen.

Laut Polizei schlug die Seniorin erst mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe und dann wegen der Wucht des Aufpralls vier Meter weiter auf dem Boden auf. Mit schweren Verletzungen sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei wird nun zur Ursache des Unfalls ermittelt.