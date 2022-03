Young Brass ist der Jugendposaunenchor der Evangelischen Kirche der Pfalz. Es ist ein Auswahlorchester mit jungen Musikern zwischen 13 und 26 Jahren aus der ganzen Pfalz. Am Samstag ist es zu Gast in Bad Bergzabern mit dem ersten Konzert unter der Leitung des neuen Landesposaunenwarts Matthias Fitting.

Seit September 2021 ist der Landauer Musiker Matthias Fitting Landesposaunenwart. Als solcher leitet er mit Katharina Gortner auch das Ensemble aus 25 jungen Blechbläsern aus der Pfalz. „Das Ensemble hat ein sehr hohes Niveau“, konnte Fitting schon bei den Proben feststellen. Um hier mitspielen zu können, müssen sich die Bewerber einem Vorspiel stellen, das schon sein Vorgänger Christian Syperek einmal jährlich angeboten hat. Dabei müssen die Kandidaten ein Pflichtstück und ein Wahlstück meistern. Die Bewerber werden meist von den Leitern der lokalen Posaunenchöre empfohlen. Einmal im Monat an einem Samstag probt der Jugendposaunenchor.

Träger des 2010 gegründeten Ensemble ist der Landesverband evangelischer Posaunenchöre in der Pfalz, dem mehr als 40 Posaunenchöre und mehrere Flötenkreise mit insgesamt rund 1000 Bläsern aus einem Gebiet zwischen Kirchheim-Bolanden und Bad Bergzabern sowie zwischen Kaiserslautern und Ludwigshafen reicht, sagt Fitting. Die evangelischen Posaunenchöre haben gut 150 Jahre Tradition. Mitspieler sind meistens Laienmusiker, Gläubige aus der Gemeinde vor Ort. „Luther hat meistens von Posaunen geschrieben, wenn es in der Bibel um laute Blasinstrumente ging“, hat der frühere Landesposaunenwart Christian Syperek in einem RHEINPFALZ-Gespräch zum Landesposaunentag erklärt. Gespielt werden aber nicht nur Posaunen, sondern auch Trompeten, Hörner, Euphonien und Tuben.

Auch Lieder zum Mitsingen

Im Mittelpunkt des Antrittskonzerts seines Nachfolgers stehen die Psalmen. Von Dieter Wendel, Fittings Amtskollege in Bayern, stammt eine Psalmmusik, aus der Young Brass drei Sätze spielen wird zu den Themen Lob und Dank, Verzweiflung und Klage, Zuversicht und Vertrauen. Natürlich gibt es auch Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch zum Mitsingen, nach einem instrumentalen Vorspiel. Das sind diesmal „Befiehl du deine Wege“, mit einem Vorspiel von Dieter Wendel und „Der Mond ist aufgegangen“ mit einem Vorspiel von Traugott Fünfgeld. Die „Friendship Overture“, die das Programm eröffnet, stammt von Matthias Bucher, den Fitting als Studienkollege seines Jahrgangs kennenlernte.

Zum Schluss nimmt das Programm eine Wendung in den Jazz mit zwei Standards: „On the Sunny Side of the Street“ aus dem Jahr 1930, das Louis Armstrong und später Frank Sinatra bekannt gemacht haben. Dann folgt „A Nightingale sang in Berkeley Square“ von 1939, das Nat King Cole, Carmen McRae und viele mehr gesungen haben.

Matthias Fitting, der mit seiner Frau, der aus Freinsheim stammenden Trompeterin Magdalena Stockmann, in Landau wohnt, wurde 1988 im hessischen Lauterbach geboren. Mit 15 wurde er zum Vorstudium an der Musikhochschule Mannheim zugelassen, mit 19 begann er das reguläre Studium der Orchestermusik. Er unterrichtet an der städtischen Musikschule Stuttgart und der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg.

Termin

Young Brass spielt am Samstag, 5. März, 17 Uhr in der Marktkirche Bad Bergzabern.