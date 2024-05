Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein gewagtes Experiment, eine Provokation. Ein Tabubruch? In dem Stück „Annes Kampf“, das am Mittwochabend im Alten Kaufhaus aufgeführt worden ist, treffen sich zwei, die sich in der Realität nie begegnet sind: Anne Frank und Adolf Hitler. Ein intensives beklemmendes Szenario, großartig gespielt.

Nur wenige Menschen wollen das erleben. Der Saal ist trotz freiem Eintritt kaum zu einem Drittel besetzt. „Das hätte ich mir anders vorstellen können“, meint Thomas