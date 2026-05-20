Noch sind hier und da Regenschirme angesagt. Aber zum langen Wochenende setzt sich die Sonne durch. Worauf sich die Menschen in Baden-Württemberg einstellen können.

Stuttgart (dpa/lsw) - Sommer, Sonne, Sonnenschein: Pünktlich zum Pfingstwochenende ziehen die Regenwolken über Baden-Württemberg ab, bei den Temperaturen wackelt die 30-Grad-Marke. Schon am Donnerstag sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Höchstwerte von 26 Grad drin. Danach könnte das Thermometer mancherorts sogar noch höhere Werte anzeigen. Der DWD spricht von einem Sommertag, wenn die Luft 25 Grad oder wärmer ist.

Bewölkt und gewittrig

Zur Wochenmitte wird es der Vorhersage zufolge aber erst nochmal oft grau. Zeitweise könne schauerartig verstärkter Regen durchziehen - nach Südosten hin am Mittag und Nachmittag zum Teil auch mit Gewittern. Dazu soll ein mäßiger Westwind wehen, der in Böen frisch bis stark ausfallen könne. Bei Gewittern und im Bergland seien starke bis stürmische Böen möglich. Die Höchstwerte sollen bei etwa 18 Grad entlang der höheren Alb und bis 22 Grad im Rheintal liegen.

In der Nacht zu Donnerstag bleibe es zunächst meist stark bewölkt. Schauer sollen nur allmählich nachlassen. Später könnte es im Westen auflockern, örtlich sei Nebel möglich. Die Temperaturen gingen auf bis zu 5 Grad zurück.

Temperaturen über 30 Grad

Am Donnerstag erwartet der DWD eine Mischung aus Sonne und Wolken. Es soll trocken bleiben. Die Höchstwerte lägen im Bergland um 20 Grad, am südlichen Oberrhein könnten bis 26 Grad erreicht werden. Der Wind bleibe schwach bis mäßig, zeitweise könnte er böig auffrischen.

In der Nacht zum Freitag werde es klar und niederschlagsfrei bei Tiefstwerten von 10 bis 5 Grad. Am Freitag selbst dürfte dann bei einzelnen Quellwolken häufig die Sonne scheinen. Dazu werde es deutlich wärmer: Im Bergland seien um 23 Grad möglich, am Rhein bis 29 Grad.

Nach einer kühlen Nacht mit Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad heizt die Sonne dann am Samstag ordentlich ein: Wer vor den Feiertagen nochmal einkaufen oder die Wohnung putzen will, dürfte ins Schwitzen kommen. Sommerlich warm bis heiß wird es laut der Vorhersage bei Höchstwerten von 26 Grad auf der Alb und 29 bis 32 Grad in den Niederungen.