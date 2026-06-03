Ein Fahranfänger überholt trotz Gegenverkehrs. Die Bilanz: Drei Verletzte und ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Weißenhorn (dpa) - Ein 18-Jähriger hat im Landkreis Neu-Ulm mit einem riskanten Überholmanöver zwei Kollisionen mit mehreren Verletzten verursacht. Er habe in Weißenhorn auf gerader Strecke das Fahrzeug vor ihm trotz Gegenverkehrs überholt, teilte die Polizei mit. Das erste entgegenkommende Fahrzeug konnte demnach noch nach rechts ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Der 18-Jährige verlor dann aber die Kontrolle über seinen Pkw und dieser kollidierte frontal mit zwei weiteren entgegenkommenden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das zweite dieser Fahrzeuge auf die Seite geschleudert, das andere kam nach rechts von der Fahrbahn ab blieb in einem Getreidefeld stehen. Danach prallte das Auto des Unfallverursachers noch mit einem weiteren Wagen zusammen - dieser blieb auf der Fahrbahn stehen.

Insgesamt wurden drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt, wie es hieß. Der Rettungsdienst brachte sie in verschiedene Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 100.000 Euro. Gegen den 18-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.