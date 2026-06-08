Ein 14-Jähriger ist mit seinem Fahrrad unterwegs. Ein Motorradfahrer schert zum Überholen aus. Dann kracht es.

Deckenpfronn (dpa/lsw) - Ein 14-jähriger Fahrradfahrer und ein 21-jähriger Motorradfahrer sind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die beiden seien auf einer Straße nahe Deckenpfronn (Kreis Böblingen) zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Aus bisher ungeklärter Ursache sei der Fahrradfahrer nach links geraten, zeitgleich wollte der Motorradfahrer den 14-Jährigen den Angaben zufolge überholen. Dabei kam es laut Polizei zu dem Zusammenstoß, bei dem beide Unfallbeteiligten stürzten. Sie wurden mit dem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die Straße war nach dem Unfall am Sonntagabend für ungefähr zwei Stunden voll gesperrt.