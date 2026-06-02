Ein Motorradfahrer schert auf der B290 zum Überholen aus. Dann kracht es erst ein Mal, dann ein zweites Mal. Am Ende gibt es fünf Verletzte.

Bad Mergentheim (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer und ein Autofahrer sind bei einem Unfall auf der B290 im Main-Tauber-Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-jährige Motorradfahrer hatte mit seiner Maschine ein anderes Auto überholen wollen und stieß im Gegenverkehr mit dem Wagen des 75-jährigen Mannes zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Biker erlitt so schwere Verletzungen, dass er per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Der Wagen des älteren Mannes geriet durch die wuchtvolle Kollision auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen. Drei Insassen dieses Fahrzeugs wurden leicht verletzt.