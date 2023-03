Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt ist er wieder so wertvoll wie er eigentlich immer war: Ymir Örn Gislason (25) hat beim Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen eine wichtige Rolle.

Da war diese Szene in der vergangenen Woche in Gummersbach. Ymir Örn Gislason rangelt mit einem Gegenspieler um den Ball, am Boden, eroberte den Ball, die Löwen hatten Ballbesitz. Und Ymir Örn