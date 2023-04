Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im sechsten WM-Spiel hat die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal verloren. Gegen Norwegen hieß es am Ende 26:28. Das Team liefert einen großartigen Fight, lässt aber zu viele Chancen aus.

Was für ein Kampf. Was für ein Schlagabtausch. Was für ein Ende. Nun geht es am Mittwoch im Viertelfinale in Danzig gegen Frankreich.

Gut gespielt, schlecht geworfen. Die deutsche