Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Späte Siegtore in Duellen mit den Grizzlys Wolfsburg sind die Spezialität der Adler Mannheim in dieser Eishockey-Saison. Am Sonntag gelang Jordan Szwarz 13,9 Sekunden vor Schluss der entscheidende Treffer zum 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)-Erfolg.

„Eine nette kleine Serie“ nannte der Torschütze die nun drei Siege in Folge. „Wir sollten das Momentum nach Düsseldorf mitnehmen“, betonte Szwarz mit Blick aufs Auswärtsspiel