32 Teams nehmen ab Donnerstag an der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland teil. Etwa ein Viertel von ihnen wird zu den Favoriten auf den Titel gerechnet. Wir blicken auf die Konkurrenten der deutschen Mannschaft, auf ihre Stärken und ihre Schwächen.

In den USA, Norwegen, Deutschland und Japan stehen erst vier Nationen in der Siegerliste einer Frauen-WM. Doch der Kreis der Titelanwärter ist vor der neunten Auflage doppelt so groß. Bundestrainerin