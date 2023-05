Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Leichtathletikhalle in Ludwigshafen taucht in den aktuellen nationalen Bestenlisten des Öfteren auf. Allen voran durch die 19,72 Meter, mit denen der deutsche Meister Dennis Lukas (LG Idar-Oberstein) das Kugelstoßen gewann. Aber auch die Leistungen der Landauer Stabhochspringer konnten sich sehen lassen.

Dennis Lukas wirkte, als könne er selbst nicht fassen, dass er so früh in der Saison in so guter Form ist. „So weit habe ich in der Halle noch nie gestoßen. Damit habe ich so nicht