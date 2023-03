Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist eine der simpelsten Formeln in der Fußball-Bundesliga. Spielt Andrej Kramaric gut, ist auch die TSG 1899 Hoffenheim stark. So geschehen am Samstag. Da hieß es im Abstiegsduell gegen Hertha BSC am Ende 3:1 (2:0).

Der kroatische Star brachte mit seinem zwei Elfmetertoren die kriselnde TSG 1899 Hoffenheim auf Kurs, Ihlas Bebou setzte noch einen drauf, ehe Hertha BSC in der Nachspielzeit durch Stevan Jovetic auf 1:3