Die Freude am Fußball: Für Thomas Reuter (50) und seinen Sohn Christoph (24) aus Wachenheim an der Weinstraße ist sie Lebenselixier. Unter diesem Motto sind sie auch diesmal wieder unterwegs – und schauen sich binnen zwei Wochen 17 WM-Spiele live vor Ort an.

Die Diskussion liegt von Anfang an immer über allem, was mit der Weltmeisterschaft in Katar zu tun hat. Sollte man hinfliegen, um WM-Partien in den eindrucksvollen, klimatisierten Stadien zu