Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Rhein-Neckar Löwen sind zurück in der Spur. Beim SC Magdeburg sicherte sich die Mannschaft am Mittwochabend in der Handball-Bundesliga einen wichtigen 33:31 (18:15)-Auswärtssieg. Noch wichtiger als die beiden Punkte dürfte aber die Rückkehr von Kreisläufer Jannik Kohlbacher gewesen sein, der sich nach zwei Monaten Pause mit drei Treffern zurückmeldete.

„Mit Jannik haben wir einfach mehr Ruhe im Angriff“, freute sich Löwen-Trainer Martin Schwalb. Er hätte sich auch ein wenig selbst auf die Schulter klopfen können,