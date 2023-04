Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine gute, eine wichtige Nachricht in schwierigen Zeiten: Die Rhein-Neckar Löwen haben sich am Mittwochabend für das Viertelfinale im DHB-Pokal qualifiziert. Gegen den Ligarivalen TVB Stuttgart hieß es am Ende 35:30 (18:17). Die Spieler und 750 Fans feierten ausgelassen.

Damit ist das Final Four, das am 23. und 24. April zum letzten Mal in Hamburg über die Bühne geht, nur noch einen Sieg entfernt. Im Jahr 2023 geht es mit dem Finalturnier dann in Köln