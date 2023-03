Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Rhein-Neckar Löwen sind die Mannschaft der Stunde in der Handball-Bundesliga. Auch im vierten Spiel in Folge behielt die Mannschaft von Sebastian Hinze ihre weiße Weste. Die in allen Belangen klar überlegenen Mannheimer gewannen am Samstagabend beim TVB Stuttgart verdient mit 43:30 (21:15).

Im Baden-Württemberg-Derby waren die Gelbhemden von Beginn an vor 3779 Zuschauen die tonangebende Mannschaft. Dabei konnten sich die Gäste auf ihren starken 6-0- Abwehrblock um die Neuzugänge