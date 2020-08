Die Handball-Proficlubs aus Baden-Württemberg, Rhein-Neckar Löwen, Frisch Auf Göppingen, TVB Stuttgart, HBW Balingen-Weilstetten, SG BBM Bietigheim und HSG Konstanz, haben ein eigenes Vorbereitungsturnier ins Leben gerufen. An fünf Spielorten wird der BGV Cup vom 30. August bis zum 13. September ausgetragen. Gespielt wird in zwei Gruppen. Die Vorrundenspiele finden in Stuttgart, Balingen und Göppingen statt. Die Halbfinalspiele und das Spiel um Platz 5 sind in der MHPArena Ludwigsburg, das Finale und das Spiel um Platz 3 steigen in der Stuttgarter Porsche-Arena. Online beim SWR sind sämtliche Spiele zu sehen.

BGV Handball Cup 2020

Gruppe A

Rhein-Neckar Löwen

TVB Stuttgart

SG BBM Bietigheim

Gruppe B

FRISCH AUF! Göppingen

HSG Konstanz

HBW Balingen-Weilstetten

1. Spieltag, Sonntag, 30. August in Stuttgart (SCHARRena)

15:00 HSG Konstanz – HBW Balingen-Weilstetten

17:30 TVB Stuttgart – Rhein-Neckar Löwen

2. Spieltag, Freitag, 4. September in Balingen (Sparkassen-Arena)

17:30 SG BBM Bietigheim – TVB Stuttgart

20:00 HBW Balingen-Weilstetten – FRISCH AUF! Göppingen

3. Spieltag, Sonntag, 6. September in Göppingen (EWS Arena)

15 Uhr Rhein-Neckar Löwen – SG BBM Bietigheim

17:30 FRISCH AUF! Göppingen – HSG Konstanz

Halbfinaltag, Freitag, 11. September in Ludwigsburg (MHPArena)

15 Uhr Spiel um Platz 5

17:30 1. Gruppe A – 2. Gruppe B

20:00 2. Gruppe A – 1. Gruppe B

Finaltag, Sonntag, 13. September in Stuttgart (Porsche-Arena)

13:15 Finale (live im SWR Fernsehen)

16 Spiel um Platz 3