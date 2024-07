Nachdem vor drei Jahren der Elektrotruck eArcor in Serie ging, arbeitet die Daimler Truck AG nun an einem zweiten emissionsfreien Lkw. Statt mit Strom wird der GenH2-Truck mit Wasserstoff angetrieben.

Bei internen Tests erreichte der Prototyp eine Reichweite von über 1000 Kilometern. Nun hat der Konzern fünf Fahrzeuge an Kunden aus dem Logistikbereich übergeben, die den GenH2 ein Jahr lang im Alltag testen sollen. Der Vorteil der neuen Technologie gegenüber einem Elektromotor seien die schnellere Betankung und eine größere Reichweite bei mehr Last, erklärt Chefentwickler Rainer Müller-Finkeldei.

Wasserstoff-Antrieb soll gut für weite Strecken sein

Damit würden sich die E-Lkw am besten auf kürzeren Strecken im Verteilerverkehr eignen, während der Wasserstoff-Antrieb mehr im Fernverkehr Verwendung finden werde. Er hofft, dass der GenH2-Truck zum Ende des Jahrzehnts in Serie gehen kann.

Bei der Präsentation im Wörther Entwicklungszentrum wurden von allen Seiten zwei Aspekte betont: Damit der Wasserstoff wirklich der Treibstoff der Zukunft im Fernlastverkehr wird, müsse sich die Anschaffung rentieren. Schließlich werde sich keine Firma einen Wasserstoff-Lkw kaufen, wenn der konventionelle Diesel-Lkw billiger ist. Zudem sei es essenziell, dass schon jetzt mit dem Aufbau der Treibstoffinfrastruktur begonnen werde. „Politik und Energieunternehmen sind hier zwar schon aktiv, aber wir brauchen dringend noch mehr Momentum, und zwar europaweit“, so Martin Daum, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG.

Die fünf Prototypen, die ab sofort von den Kunden getestet werden, können zunächst nur in Wörth und bald an einer weiteren Ladestation in Duisburg betankt werden.

