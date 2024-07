Sänger Kelly sollte gegenüber von Schloss Neuschwanstein und bei einem Zeltfestival auftreten. Die Veranstalter sagen kurzfristig ab, die Polizei befürchtet dennoch ein Verkehrschaos.

Füssen/Winterbach (dpa) - Zwei Konzerte von Sänger Michael Patrick Kelly («Beautiful Madness») in Süddeutschland sind wegen Krankheit des Künstlers kurzfristig abgesagt worden. Der 46-Jährige sollte am Abend im Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein auftreten, am Samstag war ein Konzert beim Zeltspektakel in Winterbach in Baden-Württemberg geplant.

«Leider müssen wir das Konzert von Michael Patrick Kelly heute in Füssen aufgrund von Krankheit ersatzlos absagen», teilte der Veranstalter Allgäu Concerts am Freitagnachmittag auf Facebook mit. «Michael Patrick Kelly wünschen wir eine gute und baldige Besserung!»

Die Veranstalter in Winterbach berichteten ebenfalls auf Facebook von plötzlichen hohen Fieberschüben bei Kelly, sodass der Musiker weder stimmlich noch körperlich eine mehrstündige Live-Show spielen könne. «Live-Konzerte abzusagen ist für mich das Schlimmste. Diese Momente mit Euch zusammen zu erleben, bedeutet mir unendlich viel», wurde Kelly zitiert. «Es bricht mir das Herz für Euch, die Ihr zu den beiden Shows in Füssen und Winterbach kommen wolltet.»

Die Polizei befürchtete wegen der kurzfristigen Absage, dass zahlreiche Fans, die diese Entwicklung nicht mitbekommen haben, dennoch nach Füssen fahren und für ein Verkehrschaos sorgen könnten. «Die Polizei Füssen bittet alle Karteninhaber, von einer Anfahrt an den Veranstaltungsort abzusehen», teilten die Beamten mit.

Der Garten des Festspielhauses am Forggensee direkt gegenüber dem weltberühmten Märchenschloss wird seit einigen Jahren im Sommer für Open-Air-Konzertreihen genutzt. Die Auftritte von nationalen und internationalen Musikern sorgen regelmäßig für lange Staus, wenn Tausende Konzertbesucher in der ländlichen Region mit Autos oder Bussen zum Festspielhaus kommen. Erst am Mittwoch hatte der Auftritt des britischen Popstars Sting für zahlreiche Staus in Füssen und der Umgebung gesorgt.