Was haben das Münchner Oktoberfest und das Zweibrücker Pferderennen gemeinsam? Beide wurden erstmals zu Ehren des ersten bayerischen Königs Maximilian I. Joseph veranstaltet. Und zwar an dessen Namenstag, dem 12. Oktober. In München war es der des Jahres 1810, in Zweibrücken war es der des Jahres 1821, an dem das erste in der Presse erwähnte Pferderennen stattfand. Das wird beim Jubiläumsrenntag heute, Samstag, gefeiert.

In den Anfangsjahren liefen die Rennen unter der Regie des 1755 gegründeten Landgestüts Zweibrücken. Das wurde von Herzog Christian ins Leben gerufen, der Onkel des späteren