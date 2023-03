Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen schweren Rückschlag im Kampf um die Qualifikation zur Aufstiegsrunde in der Fußball-Oberliga musste der FV Dudenhofen im Pfalzderby gegen Tabellenschlusslicht SV Morlautern hinnehmen. Vor 215 Zuschauern verlor der Gastgeber mit 1:2 (0:1). Dabei enttäuschte der FVD über weite Strecken, hinzu kam noch einiges an Pech.

Die Niederlage nur am eigenen Unglück festzumachen, das wäre zu leicht. Der FVD hat zu wenig in die Waagschale geworfen – besonders in den ersten 45 Minuten. Da schaffte es die Elf