Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für den professionellen Sport in Deutschland steht viel auf dem Spiel, alle Klubs kämpfen durch fehlende Einnahmen ums Überleben. Es drohen Verluste, aber die werden nicht so hoch ausfallen, wie sie durch die Protagonisten als Schreckgespenst gerne an die Wand gemalt werden.

Zwanzig Millionen Euro – im Gespräch mit der RHEINPFALZ nannte Frank Bohmann wie selbstverständlich diese Summe. Die Klubs der Handball-Bundesliga würden zusammen 20 Millionen Euro