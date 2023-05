Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der amtierende Europameister und der amtierende Weltmeister trennen sich am Mittwochabend in Budapest 2:2 (1:1). Frankreich belegt in Gruppe F Platz eins, Portugal Rang drei.

Vielleicht waren die Verbrüderungsszenen, die portugiesische und französische Fans an Szenetreffs der ungarischen Hauptstadt an einem schwülwarmen Sommertag vollführten, schon der Vorgeschmack