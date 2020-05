Der Plan lautete ursprünglich so: Peter Tretter hört auf eigenen Wunsch zum 31. Mai als viel in der Nachwuchsarbeit tätiger Sportkoordinator beim Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens auf und übernimmt dann eine neue Aufgabe bei einem anderen Verein, am liebsten als Trainer in einem Nachwuchsleistungszentrum. Nun, solch ein neuer Job hat sich in diesen außergewöhnlichen Zeiten bislang nicht ergeben.

Also bleibt der 53-Jährige beim FKP, dem er vor seinem einjährigen Engagement als Sportkoordinator sieben Jahre als Chefcoach und davor als Junioren- und Co-Trainer gedient hatte. Künftig fungiert Tretter auf der Husterhöhe als Sportlicher Leiter, der zusammen mit dem kürzlich installierten (ehrenamtlichen) Sportdirektor Sebastian Reich den Kader plant und sich um eine enge Verzahnung von erster Mannschaft, Verbandsliga-U23 und Regionalliga-U19 kümmert.

Sven Sellentin verlässt den Verein

Den FKP verlässt dagegen Außenangreifer Sven Sellentin, der eigentlich noch bis 2022 unter Vertrag gestanden hatte. Der 26-jährige will eine Ausbildung bei der Polizei beginnen und wechselt gegen Zahlung einer nicht bezifferten Ablösesumme zum saarländischen Oberligisten Hertha Wiesbach.