12.000 Zuschauer waren Zeuge der triumphalen Rückkehr des dreifachen Championjockeys Bauyrzhan Murzabayev: Mit dem fünfjährigen Hengst Northen Ruler aus dem Gestüt Schlenderhan gewann der 31-jährige Kasache den mit 70.000 Euro dotierten Großen Preis der Badischen Wirtschaft über 2200 Meter am Schlusstag des Frühjahrsmeetings in Iffezheim.

In einem zügig gelaufenen Rennen verwies er mit dem von Trainer Andreas Wöhler in Gütersloh vorbereiteten Fuchs den gleichaltrigen Best of Lips (Jockey: Augustin Madamet)