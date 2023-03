Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die deutschen Handballer haben die Weltmeisterschaft in Ägypten auf dem zwölften Platz beendet. In der letzten Partie der Hauptrunde gab es gegen Nachbarn Polen am Montag ein 23:23 (11:12).

Das Problem der deutschen Handballer hieß gestern Abend lange Zeit Adam Morawski und stand im Tor der polnischen Mannschaft. Der Keeper von Wisla Plock wehrte in der ersten Hälfte zehn von 21 Würfen