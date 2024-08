Malaika Mihambo kämpft im Weitsprung-Finale nicht nur gegen die anderen Sportlerinnen, sondern auch gegen ihren eigenen Körper. Wochen nach einer Corona-Infektion ist sie noch immer stark geschwächt. Deshalb glänzt für sie die Silbermedaille besonders golden.

So soll es also sein. Wieder der letzte Sprung. Wie in Tokio 2021, wo Malaika Mihambo mit dem finalen Versuch die Weite erreichte, die ihr die olympische Goldmedaille bescheren sollte. Diese Gabe,