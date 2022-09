„Lass es Dir heute gut gehen und feier schön“ – mit diesen Worten Glückwünsch-Worten an Thomas Hengen ist die Facebook-Abteilung des 1. FC Kaiserslautern in den Tag gestartet. Der Geschäftsführer hat am Donnerstag Geburtstag. Drei Punkte wird es zum Ehrentag zwar nicht geben, die Zweite Bundesliga hat in der Länderspielpause spielfrei. Ein paar Erkenntnisse können die FCK-Verantwortlichen aber sicher sammeln, wenn die Mannschaft um 19 Uhr zum Testspiel beim FK Pirmasens antritt. Für den FKP ist es die zweite Partie gegen ein FCK-Team binnen zweier Tage. Am Mittwochabend gewann der Oberligist 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern II. Da war Geburtstagkind Hengen vor Ort und erlebte ein rassiges Derby, ein echtes Spitzenspiel. Gibt es nun ein besseres Ergebnis, wenn die Profis auf der Husterhöhe antreten? Wir berichten vom Testspiel im Live-Ticker.

