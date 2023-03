Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Friedhelm Funkel steht bei gleich zwei sensationellen Partien auf dem Platz. Mit dem 1. FC Kaiserslautern pfeffert er Real Madrid aus dem Uefa-Pokal, mit Bayer Uerdingen schafft er gegen Dynamo Dresden eine unglaubliche Wende. Eine Story von Spritzen, Lärm und einem großen Motivator.

Was macht ein emeritierter Fußball-Lehrer wie Friedhelm Funkel eigentlich in einer Zeit, in der er über seine Passion nicht mal als Experte im Fernsehen plaudern kann, da ein Virus auf dem Globus