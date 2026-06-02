Elf Jahre nach seinem Abschied aus München kommt ein Publikumsliebling zum FC Bayern zurück. Dort soll er seine Erfahrung an aufstrebende Spieler weitergeben.

München (dpa) - Der frühere Publikumsliebling Dante kehrt zum FC Bayern München zurück. Der Brasilianer wird nach dem Ende seiner Karriere bei OGC Nizza im Alter von 42 Jahren neuer Trainer der Amateure beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Damit steht Dante Bonfim Costa Santos elf Jahre nach seinem Abschied als Spieler wieder in München unter Vertrag. Für Dante ist der Job bei der U23 der Bayern die erste Trainerstation seiner Karriere.

Bayern-Weg: Junger Trainer, der hohes Profi-Niveau erlebt hat

«In den vergangenen Monaten haben wir auf der Ebene der sportlichen Verantwortlichen viele Gespräche geführt, was die zukünftige Erwartungshaltung bei unserer ältesten Ausbildungsmannschaft ist. Wir sind dann gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit einem jungen Trainer, der selbst auf hohem Niveau Profi war, arbeiten wollen», sagte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung. «Dante hat als Spieler nahezu alles erlebt, was man im Fußball erleben kann, und war auch mit 42 Jahren in Nizza immer noch Vorbild in Sachen Einstellung und Professionalität für seine Mitspieler. Mit diesem Mindset hat er uns in den Gesprächen überzeugt.»

Nachwuchs-Chef Sauer freut sich über die Verpflichtung von Dante. (Archivbild) Foto: Andreas Gebert/dpa

Der Triplesieger von 2013 tritt die Nachfolge von Holger Seitz an. «Dante war als Spieler bei all seinen Clubs immer einer, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernommen hat», sagte Michael Wiesinger, Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung, laut Mitteilung. «Er hat selbst drei Jahre beim FC Bayern gespielt und in seiner Laufbahn viele große Trainer erlebt. In den vergangenen Jahren hat er parallel zur Spielerkarriere seine Trainer-Ausbildung vorangetrieben.»

Dante (M) hat seine Karriere beendet. (Archivbild) Foto: Valery Hache/dpa

Zittern um erfolgreiches Karriereende

Zusammen mit dem von Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Elye Wahi hatte Dante mit Nizza vor wenigen Tagen den Abstieg in die zweite Fußball-Liga Frankreichs abgewendet. Im Rückspiel der Relegation gewann Nizza mit 4:1 gegen die AS Saint-Étienne. Das erste Duell endete torlos.