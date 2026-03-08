Hauenstein siegt in Trippstadt – und Verfolger SV Hermersberg schaut dem Primus von Platz drei aus hinterher. Der dritte Ex-Verbandsligist hat sich auf Rang zwei geschoben.

Im Spitzenspiel der zwei Primusverfolger aus Hermersberg und Meisenheim gibt es für beide Teams jeweils einen Punkt. Der SC Hauenstein bleibt damit erst einmal in weiter Ferne. Dazu muss der SV Hermersberg auch noch den zweiten Platz räumen: Mit einem Sieg bei der SG Rieschweiler pirscht sich der VfR Baumholder auf die Position des engsten Verfolgers. Unterdessen gibt es im Abstiegskampf bei einem Klub glückliche Gesichter: Der SV Hinterweidenthal feiert drei Punkte in Bedesbach und zieht an den Sportfreunden Bundenthal vorbei.

SV Hermersberg - SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied 2:2. Das Spitzenspiel wurde dem Anspruch gerecht. Vor 150 Zuschauern war die Defensive des SVH noch nicht richtig auf dem Feld, als eine lange Flanke über die gesamte Abwehr den Platz zu Marc Giselbrecht fand und dieser zur Gästeführung vollstreckte. Nach einer halben Stunde war es wieder eine Flanke auf den zweiten Pfosten, die Nico Praß zum 2:0 aus Sicht der Meisenheimer nutzte. Die Gäste absolvierten eine starke erste Spielhälfte, bis allerdings der Gastgeber noch vor der Pause ins Spiel fand. Pascal Masch konnte zwei Minuten vor dem Seitenwechsel nach einem langen Einwurf von Jonas Simon auf 1:2 verkürzen. In Hälfte zwei waren dann aber die Gastgeber endgültig im Spitzenspiel angekommen. Folgerichtig glich der SVH nach Vorarbeit von Masch und Heid mit dem Tor von Lukas Bißbort (73.) aus. Danach hatten noch beide Teams Chancen. Letztendlich blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

VfB Baumholder - SG Rieschweiler 4:2. Eine Stunde lang lagen die Gäste verdient mit 2:1 in Front. Der VfB konnte allerdings in der Schlussphase vor 200 Zuschauern die drohende Niederlage zu einem weiteren Heimsieg wenden. Nach dem 1:0 von Niklas Alles (32.) drehte Simon Hauk per Doppelschlag binnen zwei Minuten (40., 41.) die Begegnung zugunsten der Südwestpfälzer. Ein Foulspiel von Marc Zimmermann (62./ Platzverweis) führte zum Elfmeter, den nutzte Marius Gedratis zum 2:2. In Unterzahl gelang Gedratis per Sonntagsschuss dann das 3:2 (66.), und Finas Allnoch (73.) erhöhte auf 4:2. Die Gäste hatten zwar fünf Minuten vor Spielende noch eine Chance, doch der VfR schaukelte die Partie heim.

TuS Bedesbach-Patersbach - SV Hinterweidenthal 0:2. In einer kampfbetonten Begegnung waren die Gäste vor 200 Zuschauern überraschend effektiv vor dem Tor. Im ersten Spielabschnitt gab es wenig Chancen auf beiden Seiten, so dass es mit einem 0:0 in die zweite Hälfte ging. Keine drei Minuten waren gespielt, als David Schneider einen Abstauber zur Gästeführung nutzte. Auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz war in der Folge der Gastgeber am Drücker. Zehn Minuten vor Spielende kam es allerdings zur Vorentscheidung, als Gästeakteur Luca Stilb genau auf Felix Burkhard passte und dieser zum 0:2 für die Gäste traf – perfekt war der zweite Auswärtssieg der Saison.

TSG Trippstadt - SC Hauenstein 0:2. Der Primus sicherte sich auf schwer bespielbarem Untergrund einen Auswärtssieg. Das Prunkstück war die Defensive, die das Spiel ohne Gegentor überstand. Vor 180 Zuschauern nutzte Luca Schmidt einen Konter bereits nach sechs Minuten zur Gästeführung. Danach ließ aber der Tabellenführer nach, und die TSG wurde zusehends stärker. Eine Vorentscheidung fiel nach einer Stunde, als Edison Shala mit der Ampelkarte vom Feld musste. Das Überzahlspiel nutzte Christof Seibel, um auf 2:0 für den Tabellenführer zu erhöhen. Zuvor war es Gästetorwart Julian Sander, der ein mögliches Remis verhinderte. In der kampfbetonten Begegnung bekam TSG-Trainer Simon Henrich (65.) einen Platzverweis auf der Trainerbank, zehn Minuten später musste auch Maurice Mages nach Platzverweis das Spiel frühzeitig beenden.

SV Kirchheimbolanden - SF Bundenthal 4:0. Mit einer Not-Elf standen die Sportfreunde tief in der Verteidigung. Der Gastgeber hatte dabei mehr Ballbesitz und kam nach zehn Spielminuten zum 1:0 von Christopher Egelhof, der aus zehn Metern Torentfernung vollstreckte. Die Gäste hielten danach eine Stunde lang ihr Tor sauber, bis eine Freistoßverlängerung Marvin Oberländer per Kopfball zum 2:0 nutzte. In der Schlussphase erhöhten Leonid Morina (70.) und Patrick Silbersdorff (88.) per Distanzschuss. Insgesamt kamen die Gäste im zweiten Spielabschnitt auf zwei Tormöglichkeiten.

SV Rodenbach - SV Winterbach 5:0. Der SV Rodenbach fuhr am Samstag einen hochverdienten Sieg gegen den abstiegsbedrohten SV Winterbach ein. Tore von Kevin Schehl (6.), Jayden Stollings (26.), Paul Kehrer (34.) und Benjamin Röder (35.) sorgten für den bereits deutlichen Endstand. Direkt nach Wiederanpfiff knüpfte Stollings (47.) nahtlos an die Trefferquote an. Erst danach fuhr die heimische Elf einen Gang runter, aber auch die Gäste betrieben weitestgehend nur noch Ergebnisverwaltung. Daher blieben weitere Treffer aus.

FC Schmittweiler-Callbach - TuS Hackenheim 2:2. Tore: 1:0 Justus Rech (16.), 1:1 Felix Hadamitzky (90.+1), 2:1 Leon Frenger (90.+3), 2:2 Oliver Gäns (90.+6) - Zuschauer: 250.