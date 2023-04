Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wasser, Kopfbedeckungen von Hüten über Mützen bis zu Handtüchern, Kühlwesten für die Athleten – alles war recht, um sich beim Meeting in Zweibrücken Linderung zu verschaffen. Den Leistungen der Athleten tat das keinen Abbruch.

34 Grad in der Sonne, kaum eine Wolke am Himmel, wenig Schatten – das Meeting „Sky’s the limit“ des LAZ Zweibrücken am Samstag war eine Hitzeschlacht