Der Flieger landete Montagmittag in Moskau, am Dienstag (18.45 Uhr) steht knapp 70 Kilometer südlich von der russischen Hauptstadt das Viertelfinal-Hinspiel in der European League bei Medwedi Tschechow auf dem Programm. Für die Rhein-Neckar Löwen geht es um viel, die Personaldecke ist dünn.

Jesper Nielsen stieg nicht mit ins Flugzeug, der schwedische Kreisläufer muss wegen einer Oberschenkelverletzung, erlitten beim 31:28-Sieg am Sonntag in Coburg, einige Zeit pausieren. Romain Lagarde, den Hüftprobleme plagen, ist hingegen im Kader. Unklar ist aber, ob der Franzose eingesetzt werden kann.

„Wir gehen in dieses Spiel wie in jedes andere. Wir wollen es gewinnen“, sagt Lukas Nilsson – einer der wenigen im Löwen-Team, der sich im Vollbesitz seiner Kräfte wähnt. Der Rückraumspieler überzeugte in Coburg mit sechs Toren und soll auch beim russischen Meister und ist einer der Hoffnungsträger für die Badener. Dazu zählen auch die angeschlagenen Andy Schmid (Wade) und Jannik Kohlbacher (Rücken).