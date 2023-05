Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Sebastian Vettel geht ein ganz Großer. Nicht nur wegen seiner Erfolge, sondern auch, weil er stets den Blick über die Motorhaube wagte.

So mancher wird bei der Nachricht von Sebastian Vettels angekündigtem Rücktritt erleichtert „Endlich“ gehaucht haben. Denn so wirklich nachzuvollziehen war das nicht mehr, was sich