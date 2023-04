Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 1992 gibt es den internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, den 3. Dezember. Kevin Schley ist von Geburt an gehörlos. Das hindert den 21-Jährigen nicht daran, fußballerisch ein echter Hans Dampf in allen Gassen zu sein. Für das Jahr 2022 hat er etwas Besonderes im Visier.

Eine ganz normale Woche sieht bei Kevin Schley so aus: montags und mittwochs Training in Siegelbach, dienstags in Martinshöhe, freitags entweder in Siegelbach oder Martinshöhe, samstags