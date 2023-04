Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Fußball-EM in München soll alles rund laufen. Hunderte von freiwilligen Helfern, so genannte Volunteers, sind dafür im Einsatz. Damit immer die richtigen Leute an den richtigen Stellen sind, hilft eine Software, die in Kaiserslautern entwickelt wurde. Das Frankreich-Spiel war die Feuerprobe für die App .

„Wir sind total happy, es hat alles sehr gut funktioniert.“ Henning Wiescher, gemeinsam mit Markus Leonhard Geschäftsführer des Kaiserslauterer Unternehmens Eventvolunteers,