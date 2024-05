Doch nochmal volles Scheinwerferlicht zum Abschied für ein besonderes Dressurpferd, das in seiner langen Karriere aber mitunter im Schatten anderer stand: Mit dem Sieg in der Flutlichtkür im Wiesbadener Schlosspark ging Isabell Werths Emilio in Rente.

Als viele der 8000 Zuschauer auf der Ehrenrunde mit ihren Handytaschenlampen winkten, war Emilio ganz sicher froh, seine festen Bezugspersonen bei sich zu wissen. „Er ist und bleibt ein Charakterpferd“, sagte Isabell Werth mit hörbar belegter Stimme nach ihrem letzten Turnierritt auf dem nun 18-jährigen Wallach. Seine Besitzerin Madeleine Winter-Schulze war natürlich da und „der feste Anker in seinem Leben“, wie Werth verriet: Pflegerin Steffi Wiegard: „Emily Erdbeer – so nennt Steffi Emilio immer – ist ihr absoluter Liebling. Emily ist heilig bei ihr.“

Große Momente vor toller Kulisse

Über ein halbes Jahr lang sprach Isabell Werth davon, dass der letzte große Auftritt von Emilio bevorstehe, in Wiesbaden ließ sie nun nach dem Sieg im Grand Prix und dann auch bei der gewohnt stimmungsvollen Kür vor dem nächtlich-angestrahlten Schloss Taten folgten: „Er hat es verdient, sich vor einer so großartigen Kulisse zu verabschieden.“

Zumal Emilio, das hat die siebenmalige Olympiasiegerin immer wieder betont, in seiner auch sehr erfolgreichen Karriere meist etwas im Schatten der Ausnahmestuten Bella Rose und Weihegold stand, zumindest was große Championate betraf. Doch in Wiesbaden, da gehörte ihm die große Bühne zur Kürmusik mit italienischen Opernarien fast ganz allein. Und ein Buckler im Galopp bewies: Emilio geht topfit und munter in den verdienten Ruhestand.

Kartenverlosung

Erst Mannheim, nun Wiesbaden und bald Balve: Die grüne Saison im Pferdesport nimmt Fahrt auf. Die deutschen Meisterschaften im Sauerland Anfang Juni sind in der Dressur das erste offizielle Sichtungsturnier für die Olympischen Spiele und auch im Springen mit Blick auf Paris bedeutsam. Wir verlosen für die Titelkämpfe in Balve 6 x 2 Karten für den Freitag, 7. Juni, und 3 x 2 für den Samstag, 8. Juni. Wer gewinnen möchte, sollte uns bis zum morgigen Mittwoch, 10 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Balve“ an diese Adresse schicken:

Wir benötigen den vollständigen Namen und die E-Mail-Adresse. Die Tickets werden dann in Balve vor Ort ausgestellt. Viel Erfolg!